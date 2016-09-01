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«القوات المسلحة» تستكمل مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد

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«القوات المسلحة» تستكمل مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد «القوات المسلحة» تستكمل مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد

القوات المسلحة تستكمل مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد

تستكمل القوات المسلحة جهودها في مبادرة «حلوة يا بلدي» بمحافظة الوادي الجديد، والتي بدأت 14 أغسطس الماضي وتنتهي يوم الـ7 من سبتمبر المقبل، بمشاركة 50 جنديًا وضابطًا من المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقال اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، إنَّ نتائج المبادرة أفضل مما كنا نتوقع حيث نفذت المبادرة كافة الأعمال في الاحياء من أعمال نظافة ودهانات للأسوار وتهذيب الأشجار وترميم الأرصفة والبردورات وغيرها من أعمال النظافة والتجميل بالأحياء الموضوعة في برنامج المبادرة.

وأضاف شاش بأن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد يتابع يوميًا سير العمل بالمبادرة، حيث وجه بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة من معدات والآت وقوي بشرية لإنجاح المبادرة والتي تركت صدي طيب في نفوس مواطني المحافظة منذ تنفيذ المرحلة الأولي الشهر الماضي.

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