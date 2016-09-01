أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هواة «بوكيمون جو» يصطادون لصًا فى نيوزلندا

Google+ Print
هواة «بوكيمون جو» يصطادون لصًا فى نيوزلندا هواة «بوكيمون جو» يصطادون لصًا فى نيوزلندا

ارشيفية

اصطاد بعض هواة لعبة بوكيمون جو، في نيوزيلندا لصًا اقتحم سيارة وأمسكوا به حتى وصلت الشرطة، نقلاً عن الرويترز.

وقالت شرطة نيوزيلندا، أن هؤلاء الشباب كانوا في شارع لاصطياد شخصيات البوكيمون، في بلدة نابيير بجزيرة نورث آيلاند مساء الأربعاء، عندما سمعوا صوت إنذار سيارة ورأوا رجلًا ملثمًا يفر من المكان.

وأكدت الشرطة في بيان لها ” لم يستخدموا بوكي بولز لاصطياده بل أمسكوا به حتى وصلت الشرطة” مشيرة إلي أداة عبر الانترنت تستخدم للأمساك بشخصيات البوكيمون، التي تظهر في أماكن مثل المعابد والمعالم التي يتجمع فيها الناس.

وأضافت الشرطة إن الرجل (28 عامًا) اعتقل وسوف يواجه إتهامات بالسرقة، بالمحكمة 7 سبتمبرالجاري.
> كما حققت لعبة بوكيمون جو لشركة نينتندو نجاحًا كبيرًا غير متوقع، حيث تستخدم اللعبة الواقع المعزز وخرائط جوجل، لتظهر شخصيات كرتونية عبر كاميرات الهواتف المحمولة اللاعبين.

ووجهت الشرطة اللوم إلي اللعبة، لتعرض المستخدمين لتشتت الأنتباه ولإصابات، وسرقات في بعض الدول.

وفي بلدة نابيير نبهت الشرطة اللاعبين بأنه سلامتهم يجب أن تحظى بالأولوية.

وقال السارجنت ديفيد سوزرلاند “اصطياد قليل من وحوش بوكيمون ليس أمرًا جيدًا فقط للاعبين، إذ أنه في هذه الحالة يكون أمرًا طيبا للشرطة إيضًا، لكننا لا نرغب في حدوث أي أذى لأشخاص صالحين طيبين.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا