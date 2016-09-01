هواة «بوكيمون جو» يصطادون لصًا فى نيوزلندا

اصطاد بعض هواة لعبة بوكيمون جو، في نيوزيلندا لصًا اقتحم سيارة وأمسكوا به حتى وصلت الشرطة، نقلاً عن الرويترز.

وقالت شرطة نيوزيلندا، أن هؤلاء الشباب كانوا في شارع لاصطياد شخصيات البوكيمون، في بلدة نابيير بجزيرة نورث آيلاند مساء الأربعاء، عندما سمعوا صوت إنذار سيارة ورأوا رجلًا ملثمًا يفر من المكان.

وأكدت الشرطة في بيان لها ” لم يستخدموا بوكي بولز لاصطياده بل أمسكوا به حتى وصلت الشرطة” مشيرة إلي أداة عبر الانترنت تستخدم للأمساك بشخصيات البوكيمون، التي تظهر في أماكن مثل المعابد والمعالم التي يتجمع فيها الناس.

وأضافت الشرطة إن الرجل (28 عامًا) اعتقل وسوف يواجه إتهامات بالسرقة، بالمحكمة 7 سبتمبرالجاري.

> كما حققت لعبة بوكيمون جو لشركة نينتندو نجاحًا كبيرًا غير متوقع، حيث تستخدم اللعبة الواقع المعزز وخرائط جوجل، لتظهر شخصيات كرتونية عبر كاميرات الهواتف المحمولة اللاعبين.

ووجهت الشرطة اللوم إلي اللعبة، لتعرض المستخدمين لتشتت الأنتباه ولإصابات، وسرقات في بعض الدول.

وفي بلدة نابيير نبهت الشرطة اللاعبين بأنه سلامتهم يجب أن تحظى بالأولوية.

وقال السارجنت ديفيد سوزرلاند “اصطياد قليل من وحوش بوكيمون ليس أمرًا جيدًا فقط للاعبين، إذ أنه في هذه الحالة يكون أمرًا طيبا للشرطة إيضًا، لكننا لا نرغب في حدوث أي أذى لأشخاص صالحين طيبين.”