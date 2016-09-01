مصر للطيران تسير اليوم 24 رحلة جوية لنقل 5371 حاجا إلى جدة

صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه بدأ العد التنازلى للجسر الجوى الذى تسيره الشركة لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة، حيث من المقرر أن يصل غدا آخر أفواج حجاج القرعة يليها حجاج الجمعيات والسياحة لتنتهى مرحلة الذهاب فى 5 سبتمبر القادم.

وأضاف مسلم أن مصر للطيران تسير اليوم الخميس ٢٤ رحلة جوية لنقل 5371 حاجًا بواقع ١٧ رحلة إلى جدة على متنها 4070 حاجًا تقلع 15 رحلة منها من مطار القاهرة الدولى لنقل حجاج شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والحجاج الفلسطينيين وقرعة ضباط وحجاج شركات السياحة و ترانزيت أمستردام ولندن وبومباى وأبوجا وفرانكفورت وميونخ وشارل ديجول وأثينا وتضامن الشرقية والأوقاف والمؤسسة والتموين، بالإضافة إلى رحلة تقلع من مطار أسوان الدولى لنقل حجاج قرعة وتضامن أسوان، ورحلة عمل تقلع من مطار شرم الشيخ.

كما تسير مصرللطيران ٧ رحلات جوية إلى المدينة المنورة تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك لنقل 1401 حاجًا من حجاج تضامن القليوبية و حجاج شركات السياحة ووزارة الثقافة وترانزيت كانو و أبوجا و لندن و الجزائر و فرانكفورت و لاجوس و ميلانو.