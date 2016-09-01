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"التعليم العالى" لـ"طلاب التنسيق": 30 ساعة ونغلق التسجيل بالمرحلة الثالثة

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"التعليم العالى" لـ"طلاب التنسيق": 30 ساعة ونغلق التسجيل بالمرحلة الثالثة "التعليم العالى" لـ"طلاب التنسيق": 30 ساعة ونغلق التسجيل بالمرحلة الثالثة

>كتب وائل ربيعى

ينتهى مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق فى السابعة من مساء غد الجمعة، إذ أن الوزارة تنهى بهذه المرحلة تنسيق جميع الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بالدورين الأول والثانى.

 

من جانبه، طالب سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جميع الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بسرعة التقدم وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، محذرا من عدم التهاون فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة وكل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل الرغبات بالمراحل السابقة.

 

وقال عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن موقع التنسيق سيغلق باب التسجيل فى السابعة من مساء غد الجمعة، مضيفا: "بعد غلق التسجيل مفيش تقديم لا ورقى ولا إلكترونى للجامعات وأمام الطلاب ما يقرب من 30 ساعة للتقديم وعليهم عدم التهاون فى مستقبلهم".


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