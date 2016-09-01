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تجديد حبس مسن متهم باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات بالجيزة

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تجديد حبس مسن متهم باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات بالجيزة تجديد حبس مسن متهم باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات بالجيزة

>كتب سليم على - أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مسن يبلغ من العمر 71 عاماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب نجلة زوجته البالغة من العمر 10 سنوات.

 

وكانت الزوجة 28 سنة قد قالت خلال التحقيقات النيابة، إنها تزوجت من المتهم وكان لديها طفلة من زوجها الأول تبلغ من العمر 10 سنوات، وأضافت: "صدمة عمرى لما شوفت جوزى فى وضع مخل مع بنتى الصغيرة داخل أوضتى، ومحسيتش بنفسى غير وأنا باصرخ استنجادا بالجيران من الذئب الشرس الذى اغتال عرض ابنتى".

 

وكشفت الزوجة عن كارثة عندما قالت إن الزوج المسن هتك عرضها عندما عرض عليها ممارسة علاقة محرمة، كانت الأم تكتم فى نفسها لكى تحافظ على منزلها لكن بعد أن قام بفعلته مع ابنتها، أسرعت للمطبخ واستلت سكينا بعدما هرول الزوج سريعا للهرب مستقلا سيارته الخاصة، وأسرعت الزوجة ولحقت به وقامت بطعنه بالكتف وتعالت صرخاتها حتى تجمع الأهالى وتمكنوا من الإمساك به.

 


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