تجديد حبس الصحفي محمود مصطفى 45 يوم لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حبس محمود مصطفى علي سعد، الصحفي في جريدة النهار وعضو نقابة الصحفيين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة عُليا.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، حسبما أفاد مراسلنا.

وطالب الدكتور وليد وهبة، محام المتهم، بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مببرات الحبس الاحتياطي، وسقوط أمر حبسه، فضلًا عن بُطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان استجواب المتهم، مستندًا لأنه تم القبض على المتهم يوم 23 أكتوبر الماضي، وتم عرضه على النيابة يوم 26 من نفس الشهر، بما يخالف نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يلزم بعرض المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم “نشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف القانون”.