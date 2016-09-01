تقرير – لماذا أعاد تشيلسي ديفيد لويز؟ 5 أسباب

لماذا قرر قرر تشيلسي إعادة مدافعه ديفيد لويز من باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية؟ الإجابة تكمن في خمسة أسباب.

ورحل لويز عن تشيلسي في عام 2014 لينضم لصفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قبل أن يعيده مقابل 34 مليون.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا استعرضت فيه خمسة أسباب دفعت أنطونيو كونتي المدير الفني لأسود لندن لإعادة المدافع البرازيلي.

نقص المدافعين

اشتكى كونتي خلال الأسبوع الماضي من قلة الخيارات الدفاعية في فريقه فهو لا يملك سوى جون تيري وجاري كاهيل وكان من المحتمل أن يواجه أزمات في ذلك المركز خلال منتصف الموسم.

كورت زوما مازال يقضي فترة علاجه من قطع في رباط الصليبي، ومازال مات ميازجا لم يكتسب الخبرات المطلوبة للمشاركة باستمرار في الدوري الإنجليزي.

وكان من الممكن أن يعتمد المدرب الإيطالي على برانيسلاف إيفانوفيتش وسيزار أزبليكويتا في ذلك المركز لكنه لن يكون حل مثالي بشكل دائم لشغلهم مركز الظهير.

لذا حاول تشيلسي ضم أليسيو رومانيولي وكاليدو كوليبالي لكنه لم يستطع بالإضافة لأندريا بارزالي وجيورجيو كيلليني أيضا، لكنه في النهاية لجأ للويز.

يجلب الجودة لدفاع تشيلسي

على الرغم من تعرضه لانتقادات كثيرة لكنه يصنف من أفضل المدافعين في العالم وهنا تحدث جيمي ريدناب المحلل لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا:"نعم هو يتخذ قرارات خاطئة أحيانا ويتسرع في بعض الأحيان الأخرى، لكنه حينما يكون في مستواه هو يكون رائعا".

خلال دوري أبطال أوروبا في موسم 2015-2016 لم يرتكب لويز أي خطأ يؤدي لتسديدة على مرمى سان جيرمان، بل ولديه دقة تمريرات واستخلاص للكرة ونجاح في الالتحامات أفضل من كل مدافعي تشيلسي في ذات البطولة.

3-5-2

ضم لويز قد يجعل كونتي يعود لخطته المفضلة التي طبقها مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا 3-5-2، وعلى الرغم من عدم اعتياد لويز عليها إلا أنه قد يجد نفسه مضطرا لتنفيذ تعليمات مدربه الإيطالي.

الناقد الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" داني هيجينبوثام تحدث قائلا:"البعض يقول أن لويز أحيانا يتخلى عن مسؤولياته الدفاعية لكنني أعتقد أنه عندما تنظر لكونتي ونجاحاته السابقة كانت في وجود ثلاثة مدافعين في خطته".

ديفيد لويز يستطيع الركض بالكرة للأمام مع وجود ماركوس ألونسو كجناح أيسر وانتقال سيزار أزبليكويتا للناحية المقابلة سيمثل الأمر حلا لكونتي طبقا للناقد الرياضي للشبكة الإنجليزية.

زرع عقلية الفوز

بعد الموسم الصعب الذي مر به تشيلسي العام الماضي إضافة لاعب للتشكيل فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يعني زرع عقلية الفوز داخل غرفة خلع الملابس.

وقضى لويز موسمين مع سان جيرمان ساعدهم خلالها في الفوز بالثلاثية المحلية بشكل متتالي مع اختياره ضمن فريق الموسم بالدوري الفرنسي مرتين أيضا.

عودة المدافع البرازيلي لتشيلسي لن تكون من أجل إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى بل للظفر بالمزيد من البطولات.

رمز لتشيلسي

أشار التقرير إلى أن سان جيرمان لم يكن يتطلع للتخلي عن لويز لكن اللاعب البرازيلي كانت لديه رغبة قوية في العودة لتشيلسي مرة أخرى.

ربما احتفل لويز بهدفه الذي سجله في مرمى تشيلسي مع سان جيرمان لكنه اعتذر بعد ذلك عن الأمر والجمهور يحبه خاصة بعد مساهمته الكبيرة في الفوز باللقب الوحيد للفريق في دوري أبطال أوروبا عام 2012.