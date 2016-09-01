حصاد السوق الصيفية - تعرف على جميع انتقالات كبار الدوري الفرنسي

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

المنضمون

على عكس المتوقع لم يصرف الفريق الفرنسي الأقوى اقتصاديا سوى 64.26 مليون جنيه إسترليني لضم 5 لاعبين خلال السوق الصيفية ولم يعوض رحيل زلاتان إبراهميوفيتش المجاني إلى مانشستر يونايتد.

جريزيجورز كريتشوفياك من إشبيلية بمبلغ 28.56 مليون جنيه إسترليني.

خيسي رودريجيز من ريال مدريد بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني.

جيوفاني لو سيلسو من روزاريو بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

توماس مونير من كلوب براج بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

حاتم بن عرفة من نيس مجانا.

الراحلون

باع سان جيرمان خلال السوق الصيفية 3 لاعبين بمبلغ 53.98 مليون جنيه إسترليني ورحل عن صفوفه 3 لاعبين مجانا.

ديفيد لويز إلى تشيلسي بمبلغ 32.73 مليون جنيه إسترليني.

لوكاس دينيي إلى برشلونة بمبلغ 14.03 مليون جنيه إسترليني.

بينيامين ستامبولي إلى شالكة بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

نيكولاس دوشيه إلى لانس مجانا.

زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد مجانا.

جريجوري فان دير فيل إلى فينربهاتشة مجانا.

جيوفاني لو سيلسو إلى روزاريو إعارة.

سالفاتوري سيريجيو إلى إشبيلية إعارة.

جيان كريستوف باهيبك إلى بيسكارا إعارة.

يوسف سابالي إلى بوردو إعارة.

أولمبيك ليون

المنضمون

لم يقم خلال سوق الانتقالات الصيفية سوى بصرف 6.38 مليون جنيه إسترليني لضم 3 لاعبين.

إيمانويل ماممانا من ريفربليت بمبلغ 6.38 مليون جنيه إسترليني.

ماتشيي ريبوس من تيريك جروزني مجانا.

نيكولاس نكولو من مارسيليا مجانا.

الراحلون

على صعيد البيع فقد جنى ليون مبلغ 23.21 مليون جنيه إسترليني من بيع 3 لاعبين.

صامويل أومتيتي إلى برشلونة بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني.

ليندساي روز إلى لوريان بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

باكاري كوني إلى مالاجا بمبلغ 680 ألف جنيه إسترليني.

هنري بيديمو إلى مارسيليا مجانا.

ستيد مالبرانك إلى كاين مجانا.

زكريا لابيدي إلى ستاد بري مجانا.

مارسيليا

مارسيليا لم يكن حاله أفضل من ليل، فقد ضم 5 لاعبين بمبلغ 8.67 مليون جنيه إسترليني.

ريمي كابيلا من نيوكاسل يونايتد بمبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني.

توماس هوبوكان من دينامو موسكو بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

سف الدين خاوي من تور بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

هيروكي ساكا من هانوفر مجانا.

هنري بديمو من ليون مجانا.

آرون ليا إسيكا من أندرلخت إعارة.

فلوريان ثوفين من نيوكاسل إعارة.

ويليام فانكير من روما إعارة.

بيفتيمبي جوميز من سوانزي سيتي إعارة.

كلينتون موا نجي من توتنام إعارة.

زين الدين ماتشاتش من تولوز إعارة.

الراحلون

على صعيد البيع فقد خسر أولمبيك مارسيليا نجمه الأول ميتشي باتشوايي وجنى من مجموع بيع 7 لاعبين مبلغ 67.24 مليون جنيه إسترليني.

ميتشي باتشوايي إلى تشيلسي بمبلغ 33.15 مليون جنيه إسترليني.

بينيامين ميندي إلى موناكو بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

جورجيس كيفن نكودو إلى توتنام بمبلغ 9.35 مليون جنيه إسترليني.

ماريو ليمينا إلى يوفنتوس بمبلغ 8.08 مليون جنيه إسترليني.

بريس دجا إلى واتفورد بمبلغ 3.06 مليون جنيه إسترليني.

عبد العزيز برادا إلى النصر الإماراتي بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

صابر خليفة إلى الإفريقي التونسي بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

ألايكسيس روماو إلى أولمبياكوس مجانا.

ستيف مانداندا إلى كريستال بالاس مجانا.

لوكاس أوكامبوس إلى جنوا إعارة.

بابتيس ألوي إلى فالنسيان غعارة.

نيكولاس نكولو إلى ليون مجانا.

بلال عمراني .. انتهاء عقد.

موناكو

المنضمون

ضم موناكو خلال السوق الصيفية 5 لاعبين بمبلغ 35.7 مليون جنيه إسترليني.

جابريل سيديبيه من ليل بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

بينيامين ميندي من مارسيليا بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

كاميل جيلك من تورينو بمبلغ 9.35 مليون جنيه إسترليني.

يوسف آيت بن ناصر من نانسي بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

مورجان دي سانتيس من روما مجانا.

الراحلون

باع موناكو قبل انتهاء السوق الصيفية 3 لاعبين بمبلغ 9.95 مليون جنيه إسترليني.

إيفان كافاليرو إلى ولفرهامبتون بمبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني.

مارسيل تيسيراند إلى إنجولدشتات بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

جيسي بي إلى تولوز بمبلغ 595 ألف جنيه إسترليني.

جيرمي تولالا إلى بوردو مجانا.

ريكاردو كارفاليو .. انتهاء عقد.

يوسف آيت بن ناصر إعارة إلى نانسي.

ديلفين ندينجا إلى لوكوموتيف موسكو. (أجر غير معلن)

فارس بهلولي إلى ستاندر ليج إعارة.

فاجنر لوف إلى ألانياسبور. (أجر غير معلن)