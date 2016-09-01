يونايتد قد يفقد مخيتاريان في دربي مانشستر

تعرض الأرميني هنريك مخيتاريان صانع ألعاب مانشستر يونايتد لإصابة في ركبته خلال مباراة منتخب بلاده أمام التشيك يوم الأربعاء ليصبح مهددا بالغياب عن دربي مانشستر.

ويستضيف مانشستر يونايتد دربي المدينة أمام جاره مانشستر سيتي بعد نهاية التوقف الدولي مباشرة.

واصطدم مختياريان مع التشيك ماريك سوتشي لاعب التشيك في الشوط الأول قبل أن يخرج الأرميني من المباراة متأثرا بإصابته.

مختياريان انتقل هذا الصيف من بروسيا دورتموند الألماني لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكنه لم يبدأ أي مباراة رسمية بعد إذ شارك كبديل فقط.