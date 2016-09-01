حصاد السوق الصيفية - تعرف على جميع انتقالات كبار الدوري الألماني

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

المنضمون

اكتفى بايرن ميونيخ بضم لاعبين فقط خلال سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 59.5 مليون جنيه إسترليني.

ماتس هوميلز من بروسيا دورتموند بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

ريناتو سانشيز من بنفيكا بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

الراحلون

على صعيد البيع كانت سوق بايرن ميونخي ناجحة إلى حد ما، لكنه خسر خدمات ماريو جوتزة، وحصد مجموع 44.2 مليون جنيه إسترليني لبيع 3 لاعبين وإعارة لاعب.

ماريو جوتزة إلى بروسيا دورتموند بمبلغ 18.7 مليون جنيه إسترليني.

بيير إيميل هويبيرج إلى ساوثامبتون بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

سيباسيتان رود إلى بروسيا دورتموند بمبلغ 10.2 مليون جنيه إسترليني.

المهدي بن عطية إلى يوفنتوس إعارة بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

إيفان لولسيتش إلى بريستول سيتي. (أجر غير معلن)

بروسيا دورتموند

المنضمون

سوق دورتموند كانت ناجحة وصرف مجموع 93.29 مليون جنيه إسترليني لضم 8 لاعبين.

أندري شورله من فولفسبورج بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

ماريو جوتزة من بايرن ميونيخ بمبلغ 18.7 مليون جنيه إسترليني.

عثمان ديمبيلي من رين بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

سيباسيتان رود من بايرن ميونيخ بمبلغ 10.2 مليون جنيه إسترليني.

رافاييل جوريريرو من لوريان بمبلغ 10.2 مليون جنيه إسترليني.

مارك بارترا من برشلونة بمبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني.

إيمري مور من نورشيلاند بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

ميكيل ميرينو من أوساسونا بمبلغ 3.19 مليون جنيه إسترليني.

الراحلون

ربما خسر دورتموند عددا من نجومه القدامى لكنه حصد مبلغ 94.35 مليون جنيه إسترليني.

هنريك ميخيتاريان إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 35.7 مليون جنيه إسترليني.

ماتس هوميلز إلى بايرن ميونيخ بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

إلكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي بمبلغ 22.95 مليون جنيه إسترليني.

ياكوب بواشتشيكوفسكي إلى فولفسبورج بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني

موريتز لايتنر إلى لاتسيو بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

فولفسبورج

المنضمون

سوق فولفسبورج كانت ناجحة إلى حد كبير إذ ضم الفريق 10 لاعبين بمبلغ 44.2 مليون جنيه إسترليني.

يانيك جيرهاردت من كولن بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

جيفري بروما من بي إس في آيندهوفن بمبلغ 9.78 مليون جنيه إسترليني.

ماريو جوميز من فيورنتينا بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

جوسيب بريكالو من دينامو زاغرب بمبلغ 5.1 مليون جنيه إسترليني.

ياكوب بواشتشيكوفسكي من بروسيا دورتموند بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

فيكتور أوسيمن من أكاديمية ألتيمت سترايكرز النيجيرية بمبلغ 2.98 مليون جنيه إسترليني.

بورخا مايورال من ريال مدريد إعارة بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

جوشوا جويلافوجي من أتليتكو مدريد بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

دانييل ديدفاي من شتوتجارت مجانا.

فيليب فولشيد من ستوك سيتي إعارة.

الراحلون

خسر فولفسبورج أيضا مثل دورتموند عددا من حرسه القديم، وجنى مبلغ 42.59 مليون جنيه إسترليني.

أندري شورله إلى بروسيا دورتموند بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

باس دوست إلى سبورتنج لشبونة بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ماكس كروزه إلى فيردر بريمن بمبلغ 6.38 مليون جنيه إسترليني.

دانتي إلى نيس بمبلغ 2.13 مليون جنيه إسترليني.

نالدو إلى شالكة مجانا.

فيليبي إلى تشيفاس مجانا.

موريتز سبرينجير إلى ماجدبرج إعارة بمبلغ 43 ألف جنيه إسترليني.

باتريك دريفيس إلى بروسيا مونستر إعارة بمبلغ 43 ألف جنيه إسترليني.

باير ليفركوزن

ضم ليفركوزن خلال السوق الصيفية 7 لاعبين بمبلغ 37.06 مليون جنيه إسترليني.

كيفن فولاند من هوفنهايم بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

أليكساندر دراجوفيتش من دينامو كييف بمبلغ 15.3 مليون جنيه إسترليني.

جوليان باومجارتلينجر من ماينز بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

جوناس مافيرت من كارلسروه بمبلغ 510 ألف جنيه إسترليني.

داني دا كوستا من إنجولشتادت بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

رامازان أوزكان من إنجلودتشات بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

سام شريك من سانت بولي مجانا.

الراحلون

رحل عن صفوف ليفركوزه نهائيا 6 لاعبين، 3 منهم مجانا، ومجموع ما حصده الفريق في السوق الصيفية يقدر بـ18.02 مليون جنيه إسترليني.

كريستوف كرامر إلى بروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

ليفين أوزتونالي إلى ماينز بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

جوناس مافيرت إلى فرايبورج بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد يلديل إلى سونينهوف مجانا.

داريو كريسيتش إلى أومونيا نيكوسيا مجانا.

ماكسميليان فاجنير إلى فاتينشيد مجانا.

كريكياكوس بابادوبولوس إلى ريد بول لايبزيج إعارة.

أندري رامالو إلى ماينز إعارة.

سيباسيتان بوينيش .. انتهاء عقد.

شالكة

المنضمين

كان نشيطا في السوق الصيفية وضم 8 لاعبين كلفوه 31.28 مليون جنيه إسترليني.

بريل إمبولو من بازل بمبلغ 19.13 مليون جنيه إسترليني.

بينيامين ستامبولي من باريس سان جيرمان بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

كوكي من إشبيلية بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

روبرت ليبرتز من هيدنهايم بمبلغ 225 ألف جنيه إسترليني.

نالدو من فولفسبورج مجانا.

نبيل بن طالب من توتنام إعارة بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

عبد الرحمن بابا من تشيلسي إعارة بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

يفين كونوبليانكا من إشبيلية إعارة.

الراحلون

على صعيد البيع كان نشيطا أيضا، وخسر مجهودات 10 لاعبين بمجموع 47.86 مليون جنيه إسترليني.

ليروي ساني إلى مانشستر سيتي بمبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان كليمينس إلى ماينز بمبلغ1.7 مليون جنيه إسترليني.

روبرت ليبرتز إلى إنجولشتادت بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

ماركو هوجر إلى كولن بمبلغ 1.11 مليون جنيه إسترليني.

مارفين فريدريتش إلى أوجسبورج بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

كان أيهن إلى دوسلدورف بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

مايكل جسبرنينج إلى يونيون برلين مجانا.

رومان نيوشتادتر إلى فنيربهاتشة مجانا.

جويل ماتيب إلى ليفربول مجانا.