سيولة مرورية بكورنيش النيل بعد فض مظاهرة «لبن الأطفال»

تمكنت قوات الأمن، قبل قليل، من إعادة حركة المرور لطريق كورنيش النيل بشارع شركات الأدوية، وفض تظاهرات عشرات المواطنين بعد قطعهم للطريق، نتيجة ارتفاع أسعار لبن الأطفال وعدم توافره بالأسواق.

وشهد شارع كورنيش النيل، سيولة مرورية بعد فض التظاهرة، وسط انتشار قوات الأمن بالمنطقة، تحسبًا لحدوث أي تطورات من قبل المواطنين المحتجين.

قطع عشرات الأمهات طريق الكورنيش أمام مستشفى معهد ناصر، احتجاجًا على رفم أسعار لبن الأطفال المدعم، وعدم وجوده في السوق أمام معهد ناصر، واعتراضا على رفض الشركة المصرية لتجارة الأدوية صرف ألبان الأطفال المدعمة.

وحمل الأمهات، خلال المظاهرة التي نظموها منذ قليل، أطفالهم الرضع على أيدهم، مرددين هتافات: “ولادنا بتموت”، وتسبب قطع الطريق فى توقف حركة المرور تماما بكورنيش النيل، والدفع برجال الأمن وتمكنوا من التفاوض معهم وتم فتح الطريق مرة أخرى.

يذكر أن محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، قال إن وزارة الصحة سترفع بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.