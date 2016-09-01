وزير الرياضة يدعم 188 ناديًا فى 12 محافظة بـ11.2 مليون جنيه

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالى قدره 11.2 مليون جنيه لعدد (188) ناديًا بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى “محافظة الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، الوادى الجديد، القليوبية، السويس، بنى سويف، الإسماعلية، وجنوب سيناء”، وذلك للإنفاق على النشاط الرياضى موزعة طبقا للمبالغ المدرجة.

وقال عبد العزيز في بيانٍ له، الخميس، إنَّ الوزارة تدعم بشكلٍ مستمر جميع الأندية الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بالأنشطة الرياضية المختلفة وتوسيع قاعدتى الممارسة والمنافسة الرياضية، طبقا لدعم المالى المقرر قانونا لعام 2016/2017