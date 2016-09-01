أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الرياضة يدعم 188 ناديًا فى 12 محافظة بـ11.2 مليون جنيه

Google+ Print
وزير الرياضة يدعم 188 ناديًا فى 12 محافظة بـ11.2 مليون جنيه وزير الرياضة يدعم 188 ناديًا فى 12 محافظة بـ11.2 مليون جنيه

خالد عبدالعزيز – وزير الرياضة

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالى قدره 11.2 مليون جنيه لعدد (188) ناديًا بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى “محافظة الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، الوادى الجديد، القليوبية، السويس، بنى سويف، الإسماعلية، وجنوب سيناء”، وذلك للإنفاق على النشاط الرياضى موزعة طبقا للمبالغ المدرجة.

وقال عبد العزيز في بيانٍ له، الخميس، إنَّ الوزارة  تدعم بشكلٍ مستمر جميع الأندية الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بالأنشطة الرياضية المختلفة وتوسيع قاعدتى الممارسة والمنافسة الرياضية، طبقا لدعم المالى المقرر قانونا لعام 2016/2017

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا