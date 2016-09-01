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مصدر أمنى بالشرقية: الجناة هربوا بعد مهاجمة سيارة نقل أموال دون سرقتها

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مصدر أمنى بالشرقية: الجناة هربوا بعد مهاجمة سيارة نقل أموال دون سرقتها مصدر أمنى بالشرقية: الجناة هربوا بعد مهاجمة سيارة نقل أموال دون سرقتها

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن سيارة نقل الأموال كانت قادمة من مدينة 6 أكتوبر إلى مقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وبالمنطقة 36 بمدينة العاشر من رمضان، قام مجهولون بإطلاق النيران على السيارة، ما أسفر عن إصابة السائق بطلق نارى بالجبهة، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، وحالته جيدة.

 

وأضاف المصدر أن الجناة لاذوا بالفرار دون سرقة السيارة أو أى أموال منها، وجارى مناقشة السائق "خطيب ع أ" 35 سنة، وفصحه لبيان ما إذ كانت هناك خلافات بينه وبين آخرين، ولم يتم تحديد قيمة المبلغ المالي الذى كان بالسيارة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بقيام مجهولون بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال بالمجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان، ولاذ الجناة بالفرار، وأصيب السائق بطلق نارى.

 

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مصر 365