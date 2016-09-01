تأجيل دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين لجلسة 5 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وكان وزير الموارد المائية والرى، أقام 3 دعاوى أرقام 38024 ، 35969 ،35973 لسنة 70 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها إن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.