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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعه إرهابية 45 يوما على ذمة القضية

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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعه إرهابية 45 يوما على ذمة القضية تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعه إرهابية 45 يوما على ذمة القضية

>كتب محمد عبد الرازق

أمرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بتجديد حبس محمود مصطفى على سعد، وذلك فى القضية 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، 45 يوما على ذمه التحقيقات. 

 

ويواجه المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويلها ودعمها، ونشر أخبار كاذبة.

 

ودفع الدكتور وليد وهبه محاميه، أمام المحكمة بعدة دفوع، منها سقوط أمر الحبس الاحتياطى لانتفاء مبرراته، وذلك لأنه قٌبض عليه يوم 23 أكتوبر 2015 وعرض على النيابة بعدها بثلاثة أيام فى 26 أكتوبر، كما دفع ببطلان الاستجواب وعدم وجود دليل مادى ضد المتهم، مطالباً بإخلاء سبيله.


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