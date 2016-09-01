رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة في رسوم الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الخميس، أنه لا زيادة في رسوم الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية التابعة للجامعة فى العام الجامعي الجديد 2016/2017، مشيرًا إلي أن المدن الجامعية للجامعة، التى تتسع لنحو 15 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد.

وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق في المدينة الجامعية للطلبة ومدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد التي بسعة 500 طالب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في بيان صادر عنه اليوم، اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإعاشة والإقامة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية وتوفير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب فى المدن الجامعية.

وشدد نصار على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن طرح مناقصة توريد الأغذية التى تقدم لها عدة جهات تعمل هذا المجال ولها سابقة خبرة، سيتم المفاضلة بينها علي أساس جودة الأغذية الموردة والمواصفات الصحية والأسعار الأفضل، لافتا إلى أن هناك لجنة فنية ومالية للمفاضلة والإسناد وفقا للشروط المحددة، وذلك بعد فحص طلبات التقدم.

ووجه نصار بالبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية من اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد يوم 24 من شهر سبتمبر الحالى، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لمرافق المدن الجامعية قبل بدء التسكين بوقت كافٍ.

ومن جانبه،أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين فى المدن الجامعية سيبدأ من اليوم الأول لبدء الدراسة فى الجامعة وفق جدول زمني مدته لاتزيد على أسبوعين للطالبات وأربعة للطلبة، مضيفًا أنه سيتم البدء في صرف وجبات التغذية أول نوفمبر.

وقال إن الجامعة هي من تدير المطاعم بالمدن الجامعية التابعة لها، وأن الجهات الموردة للأغذية لمطاعم المدن الجامعية يقتصر دورها على توريد المنتجات الغذائية وفقا للمواصفات المحددة التى يجب الالتزام بها وأهمها الاشتراطات الصحية وجودة التخزين.