أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إيمان البحر درويش ونسمة عبد العزيز يختتمان مهرجان القلعة

Google+ Print
إيمان البحر درويش ونسمة عبد العزيز يختتمان مهرجان القلعة إيمان البحر درويش ونسمة عبد العزيز يختتمان مهرجان القلعة

إيمان البحر درويش، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

كتب – مصطفى حمزة

تختتم غدًا الجمعة، فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ويحيي الحفل المطرب إيمان البحر درويش، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الجمعة على مسرح المحكي1، حيث تقدم نسمة الملقبه بأميرة الماريمبا، مجموعةً من أشهر المقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين، ومنهم:”محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، الرحبانية، وغيرهم”.

ويقدم المطرب إيمان البحر درويش، على مسرح المحكي2، نخبة من أغانيه، ومنها :”نفسي، قول يا قلم،شمس ودفا، إذن يا بلال، أنا ماقبلش، حد فينا”، فضلًا عن مجموعة من أعمال جده الموسيقار سيد درويش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا