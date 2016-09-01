إيمان البحر درويش ونسمة عبد العزيز يختتمان مهرجان القلعة

كتب – مصطفى حمزة

تختتم غدًا الجمعة، فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ويحيي الحفل المطرب إيمان البحر درويش، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الجمعة على مسرح المحكي1، حيث تقدم نسمة الملقبه بأميرة الماريمبا، مجموعةً من أشهر المقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين، ومنهم:”محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، الرحبانية، وغيرهم”.

ويقدم المطرب إيمان البحر درويش، على مسرح المحكي2، نخبة من أغانيه، ومنها :”نفسي، قول يا قلم،شمس ودفا، إذن يا بلال، أنا ماقبلش، حد فينا”، فضلًا عن مجموعة من أعمال جده الموسيقار سيد درويش.