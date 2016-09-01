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الزمالك يواجه الطيران الأربعاء استعدادًا لدورى محترفى كرة اليد

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الزمالك يواجه الطيران الأربعاء استعدادًا لدورى محترفى كرة اليد الزمالك يواجه الطيران الأربعاء استعدادًا لدورى محترفى كرة اليد

فريق كرة اليد لنادي الزمالك

اتفق الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة أيمن صلاح مع نظيره فى الطيران لخوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات دورى المحترفين المحدد له يوم 23 سبتمبر المقبل .

كما يجرى الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك محاولات لخوض مباراة ودية أيضا يوم الثلاثاء المقبل، بعدما فاز فى أول وثان ودياته على الجزيرة والأولمبى يومى الأحد والثلاثاء الماضيين، إلا أنه تم إلغاء ودية الزهور التى كان من المقرر أن تقام أمس الأربعاء، بعدما اعتذر مسئولو الأول للفريق الأبيض عن خوضها .

جدير بالذكر أن أحمد الأحمر نجم فريق القلعة البيضاء، شارك فى المباراة الودية أمام الجزيرة بالرغم من منحه راحة مفتوحة، بعد عودته من دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو بالبرازيل، وذلك فى إطار الاستعداد لمشاركته مع لخويا القطرى فى كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر لها الفترة من 5 وحتى 9 سبتمبر بقطر .

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