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وزير الداخلية: منح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

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وزير الداخلية: منح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى وزير الداخلية: منح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الخميس، منح جميع نزلاء السجون زيارةً استثنائية واحدة، اعتبارًا من وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفدها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد، وحتى يوم الت 29 من سبتمبر الجاري، ولا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.

جاء ذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بتلك المناسبة، وفي إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.

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