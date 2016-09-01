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تأجيل استئناف هيثم محمدين على حبسه لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

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تأجيل استئناف هيثم محمدين على حبسه لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية تأجيل استئناف هيثم محمدين على حبسه لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

الناشط السياسي هيثم محمدين، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المُقدم من دفاع الناشط السياسي هيثم محمدين، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة بعد غد السبت، فيما أمرت باستمرار حبسه، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان دفاع هيثم محمدين، تقدم باستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لـ”محمدين”، تهم ” الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، حيازة منشورات في منزله بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام”.

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