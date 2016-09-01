أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا .. الأهلي يستأنف تدريباته تحت قيادة «البدري»

Google+ Print
غدًا .. الأهلي يستأنف تدريباته تحت قيادة «البدري» غدًا .. الأهلي يستأنف تدريباته تحت قيادة «البدري»

حسام البدري – المدير الفني للأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد، بعد حصول اللاعبين على راحة لعدة أيام عقب التعادل مع أسيك ميموزا الإيفواري في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن ينطلق المران في الرابعة عصرًا تحت قيادة الكابتن حسام البدري، في غياب لاعبي الفريق الدوليين لتواجدهم في معسكر الوطني الذي يستعد لخوض مباراة جنوب إفريقيا الودية.

ومن المقرر انتظام فريق الأهلي تدريباته خلال الأسبوع المقبل على فترتين بداية من بعد غدٍ السبت، من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبين، نظرًا لعودتهم من إجازة، حيث سيتدرب اللاعبين خلال فترتين صباحية وآخر مسائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات