غدًا .. الأهلي يستأنف تدريباته تحت قيادة «البدري»

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد، بعد حصول اللاعبين على راحة لعدة أيام عقب التعادل مع أسيك ميموزا الإيفواري في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن ينطلق المران في الرابعة عصرًا تحت قيادة الكابتن حسام البدري، في غياب لاعبي الفريق الدوليين لتواجدهم في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراة جنوب إفريقيا الودية.

ومن المقرر انتظام فريق الأهلي تدريباته خلال الأسبوع المقبل على فترتين بداية من بعد غدٍ السبت، من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبين، نظرًا لعودتهم من إجازة، حيث سيتدرب اللاعبين خلال فترتين صباحية وآخر مسائية.