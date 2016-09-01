المانيا تعلم اللاجئين السوريين مهارات البناء لتساعدهم على إعادة إعمار وطنهم

بدأ الجيش الألماني، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشروعًا تجريبيًا لمساعدة اللاجئين السوريين على تعلم مهارات إعادة الإعمار المدني، على أمل أن يكونوا قادرين في نهاية المطاف على المساعدة في إعادة بناء وطنهم.

وافتتحت وزيرة الدفاع، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوكالة الاتحادية للعمل، فرانك يورغين وايز، المشروع رسمًيا، اليوم الخميس، على الرغم من أن التدريب بدأ الأسبوع الجاري، بحسب “سكاي نيوز”.

وسيقوم خبراء الجيش، على مدار أكثر من 12 أسبوعًا، بتعليم 120 لاجئًا مهارات الهندسة والبناء وأعمال الصرف الصحي وغيرها من المهارات في 3 دورات مدتها 4 أسابيع.

وقالت فون دير لاين، إن الفكرة هي أن إعادة بناء سوريا ستحتاج في نهاية المطاف “لأكثر من مجرد الأحجار الجديدة، كما أنها ستكسب الناس الثقة والمهارات المتنوعة”.

وحتى لو قرر اللاجئون عدم العودة إلى ديارهم، قالت الوزيرة إن البرنامج سيساعدهم على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للعمل في ألمانيا.