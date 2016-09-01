لهيطة: ندرس معاقبة اللاعبين للأداء السيئ أمام غينيا

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إنَّ الجهاز الفنى لم يقرر حتى الآن معاقبة اللاعبين في المنتخب على التعادل مع غينيا ولم نستقر على خصم مكافأة التعادل للمبارة.

وأضاف «لهيطة» في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّ مكافأة التعادل المقررة للاعبين ضئيلة للغاية، مؤكدًا أنَّ إدارة المنتخب لا تفكر فى إلغاء المكافأة، نظرًا للأداء السيئ الذى ظهر به اﻻعبين أثناء المبارة التى انتهت بالتعادل لكل فريق.

وتابع:” الأزمة التى حدثت بين اللاعبين الثلاثة رمضان صبحى، ومحمد الننى، وحسام باولو، جاءت بسبب أولوية من يسدد رجله الجزاء التي تم ضياعها”.