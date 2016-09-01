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مجدي عبد الغني: وائل جمعة تعرض للخيانة مثلما حدث مع صلاح الدين الأيوبي

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مجدي عبد الغني: وائل جمعة تعرض للخيانة مثلما حدث مع صلاح الدين الأيوبي مجدي عبد الغني: وائل جمعة تعرض للخيانة مثلما حدث مع صلاح الدين الأيوبي

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي تعرض للخيانة من قائمته في انتخابات الجبلاية.

ولم يستطع وائل جمعة النجاح في انتخابات اتحاد الكرة بعد خوضه لها في قائمة الرئيس الجديد للجبلاية هاني أبو ريدة.

وتحدث عبد الغني لقناة "أون تي في" صباح يوم الخميس قائلا:"ما حدث مع وائل جمعة في الانتخابات كان خيانة عظمى من قائمته فهم لم يدعموه بالشكل الأمثل".

وأكمل"ما حدث لوائل جمعة هو ما حدث مع صلاح الدين الأيوبي عندما خانه والي عكا وفتح أبواب المدينة لجيوش العدو".

يذكر أن مجدي عبد الغني لم يخض الانتخابات في قائمة أبو ريدة بل دخل السباق بشكل مستقل.

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