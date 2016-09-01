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الأهلي يعود لتدريباته الجمعة بنظام مختلف.. وظهور مدرب الأحمال

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الأهلي يعود لتدريباته الجمعة بنظام مختلف.. وظهور مدرب الأحمال الأهلي يعود لتدريباته الجمعة بنظام مختلف.. وظهور مدرب الأحمال

يعود الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الجمعة بشكل طبيعي بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين وذلك استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينطلق المران في الرابعة من عصر يوم الجمعة في غياب اللاعبين الدوليين نظرا لانضمامهم لصفوف المصري الذي يستعد لملاقاة جنوب إفريقيا الودية.

وسوف يظهر التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال البدنية الجديد للأهلي خلال مران الفريق، وتواصل مع بعض أعضاء الجهاز الفني لوضع برنامجا خاصا للاعبين خلال الفترة المقبلة.

فيما قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي تكثيف المران للاعبين بداية من يوم السبت ليتدربوا على فترتين صباحا ومساءا للارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية حتى موعد الدخول في معسكر مغلق.

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