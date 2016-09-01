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"ديكورات" شبابية في غرف نوم صديقة للبيئة

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الخميس 01-09-2016 18:40

يتجه الكثيرون اليوم، لا سيما الشباب، إلى تصميم غرف نوم صديقة للبيئة من خلال الاستعانة بمكوّنات معاد تدويرها؛ لكونها تناسب الميزانيات المعقولة وتعكس أهواء هذه الفئة العمرية. وفي هذا الإطار، تساعد مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان قارئات "سيدتي. نت" على تصميم غرف نوم صديقة للبيئة، بالنصائح الآتية:

1. قاعدة السرير:
| لا بد من اختيار قاعدة السرير المصنوعة من خشب الصناديق الجاهزة أو المشغولة يدوياً، وذلك من خلال تثبيت شرائح الخشب بواسطة مسامير.
| يمكن أن تكون القاعدة بقياس السرير أو تعلو خمسين سنتيمتراً عن جانبيه. 
| تحلو إضافة وحدات الإضاءة داخل القاعدة لإنارة أسفل السرير، وإضفاء جو محبّب في المساحة.

 2. خلفية السرير:
| يمكن أن تكون خلفية السرير عبارة عن رسم غرافيتي.
| طلاء الجدار الخلفي ليبدو صبورة يرسم عليها شاغل الغرفة ما يشاء.
| الاستعانة بأدوات تنمّ عن هوايات شاغل الغرفة، كألواح "التجديف" إذا كان يهوى الإبحار مثلاً، مع تثبيتها فوق السرير أو الطاولة الجانبية.
| لا مانع من أن يُطلى الجدار الخلفي بلون موحّد، أو أن يُغطّى بلوحة مطبوعة ضخمة.

3. الـ"إكسسوارات":
| يمكن الاستفادة من الأغراض القديمة وإعادة استعمالها في هذه الغرفة، كصندوق من المعدن للتخزين أو حقيبة جلد عتيقة.
| يحلو توزيع الرفوف عشوائياً لتحمل الكتب، إذا كان المالك من هواة القراءة.
| ينفع اختيار الستارة بلون حيادي، خصوصاً إذا كانت خلفية السرير غنية بالألوان والزخرفات. وغالباً ما تكون الستارة عبارة عن شرائح بسيطة التصميم.
| يمكن وضع الـ"بوف" في إحدى الزوايا، لاسيما بجانب التلفاز، إذا وجد.

وبالنسبة للأرضية، يمكن أن تكون مشغولة من الـ"باركيه" أو الرخام، على أن تتكئ عليها قطعة من السجاد أو تُغطّى بالـ"موكيت".

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سيدتي