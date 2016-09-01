أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العامة للصوامع" تتعاقد مع 45 موردا للقمح وتشترط تحمل مسئولية سلامة التخزين

Google+ Print
"العامة للصوامع" تتعاقد مع 45 موردا للقمح وتشترط تحمل مسئولية سلامة التخزين "العامة للصوامع" تتعاقد مع 45 موردا للقمح وتشترط تحمل مسئولية سلامة التخزين

>(أ ش أ)

أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة ، تعاقدها مع 45 موردا للقمح من القطاع الخاص، مشترطة فى عقودها على تحمل الموردين المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها، بالإضافة إلى سلامة المخزون حتى يتم صرفه.

 

وذكرت الشركة، فى بيان لها اليوم الخميس، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، أنه نظراً لأن الشركة ليس لديها سعات تخزينية كافية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، بعقود لتسويق القمح المحلى، وروعى فى العقود الضوابط التى وردت فى القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 206 الصادر فى شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.

 

وأوضحت الشركة أن البند الرابع من العقود التى أبرمتها الشركة مع الموردين، نصت على أن يتحمل الطرف الثانى (المورد) المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التى يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.

 

وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، كما قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة، طبقاً للبند رقم (8 أولا) من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.

 

ونوهت بأنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبى، وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً، تحت حساب أى عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.

 

وأشارت الشركة إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة المشار إليهم فى التقرير ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم، وتشملهم وثيقة التأمين، بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه مع الموردين المشار اليهم فى التقرير.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات