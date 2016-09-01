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الرقابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

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الرقابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا الرقابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة الخدمات بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

شكلت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا لجانا برئاستها وعضوية ممثلين من مديريات الصحة والتموين والزراعة، للمرور على عدد من القرى الأكثر احتياجا، لمتابعة الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.

 

وزارت اللجنة الوحدات المحلية بتلك القرى للوقوف على مدى انتظام العاملين بها، ومراعاتهم للخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم المرور على مكتب البريد لبيان توافر الخدمات البريدية وانتظامها، كما زارت اللجنة الوحدات الصحية بالقرى وقياس مدى جودة الخدمات المقدمة، وتم مراجعة الجمعيات الزراعية وما تقدمه من خدمات للمزراعين، وخلال المرور بقرى المنيا تم التأكد من توافر الكتب الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2016، 2017 بالمدارس بنسبة 70%.

وتم المرور على بقالى بالقرى لضبط الأسعار والتأكد على مدى توافر السلع الأساسية، من خلال اللجان الفنية المتخصصة المرافقة لهيئة الرقابة الإدارية، وتستمر جولات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالقرى الحدودية والأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا لمتابعة مدى جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين من الجهات الحكومية.

 


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