وصول 6400 طن بوتاجاز ميناء الزيتيات

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل الناقلة مصر جاز لتفريغ كمية 6400 طن بوتاجاز، مضيفا أن العبارة مسرة غادرت ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 972 راكبا و22 سيارة و13 شاحنة، وغادرت العبارة الرياض وعلى متنها 41 شاحنة.

كما غادرت الميناء أمس العبارة الرياض وعلى متنها عدد 1106 ركاب و 118 سيارة و 4 شاحنات، وغادرت السفينة deep true رصيف أبو طرطور بعد شحن كمية 25000 طن فوسفات متجهة إلى الهند، كما تم وصول العبارة أمانة وعلى متنها 447 راكبا والعبارة نما إكسبريس وعلى متنها 29 شاحنة .

وأشار ملاك يوسف، بأن قد غادر ميناء نويبع البحرى اليوم العبارة سينا وعلى متنها 581 حاجا و 14 باص حج، كما غادرت العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 575 حاجا و6 باصات حج، كما غادر ميناء نويبع أمس العبارة سينا وعلى متنها 564 حاجا و20 باص حج والعبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 522 حاجا و6 باصات حج والعبارة برنسيسة وعلى متنها 565 حاجا و10 باصات حج .

واستقبل الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 98 راكبا و8 سيارات واستقبل بالأمس العبارة كوين وعلى متنها 580 راكبا و7 سيارات ملاكى و 2 جيت والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة والعبارة كوين وعلى متنها 218 راكبا و 4 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 389 راكبا و 1 جيت و 44 شاحنة .