"حلوة يا بلدى" تواصل أعمال تجميل طور سيناء

أكد محمد عبد الحكيم سكرتير مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، أن الوحدة المحلية للمدينة مستمرة فى نظافة وتجميل أحياء المدينة حتى بعد انتهاء المرحلة الثانية لمبادرة "حلوة يا بلدى" التى انتهت فعاليتها أول أمس.

وتشارك فى المبادرة عناصر من القوات المسلحة إلى جانب أجهزة ومعدات وآليات مجلس المدينة والأحياء، والتى تقوم بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وطلاء البلدورات وصناديق القمامة من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للعاصمة طور سيناء.

من جانب آخر قال محمود الشبراوى رئيس حى طور سيناء الجديدة، إن أعمال النظافة والتجميل مستمرة فى حى طور سيناء الجديدة، موضحا أن المبادرة ليست قاصرة على عملية النظافة فحسب بل تستهدف تمهيد طرق من تسوية وردم حول العمارات والشوارع الرئيسية، بجانب إزالة كل الأسوار والحدائق والعشش أسفل العمارات بحى طور سيناء الجديد والتعديات على أراضى الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.