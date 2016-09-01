' ديفيد لويز كان عائقا لسان جيرمان.. تشيلسي أعاد لاعبا أسوأ من الذي باعه '

انتقد الصحفي الفرنسي جوليان لورينس انتقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز من باريس سان جيرمان عائدا إلى تشيلسي مؤكدا أن الأخير حصل على لاعب أسوأ من الذي باعه منذ عامين.

وعاد لويز للانضمام للفريق اللندني مقابل 34 مليون جنيه إسترليني بعد التخلي عنه في 2014 لنظيره الفرنسي مقابل 50 مليون إسترليني.

وتحدث لورينس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا:"لقد كان لويز عائقا لسان جيرمان أكثر من أي شيء آخر".

وأكمل"الكل يتذكر كيف كان أدائه أما برشلونة وما قام به لويس سواريز معه عندما نجح في مر الكرة من بين قدميه مرتين وأذله في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء".

وواصل"هو لم يتحسن على الإطلاق منذ رحيله عن تشيلسي، بل هو يعود لهم أسوأ من الذي باعوه قبل عامين".

وأردف"لقد شاهدته في كل مباراة تقريبا منذ انضمامه لسان جيرمان بالكاد أتذكر له أربع مباريات له حينما قدم فيهم مستوى جيد".

وتابع الصحفي الفرنسي حديثه"سان جيرمان لم يصدق حظه وأعتقد أنهم قرروا بقائه لأنهم ليس لديهم أي اختيارات أخرى، ولكنهم قرروا في النهاية أن العرض من المقدم من تشيلسي كان لا يمكن رفضه، هذا مستحيل".