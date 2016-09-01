حصاد السوق الصيفية - تعرف على جميع انتقالات كبار الدوري الإيطالي

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

مر يوفنتوس بسوق انتقالات ناجحة إلى حد كبير وضم 8 لاعبين بمبلغ 138.

جونزالو إيجوايين من نابولي بمبلغ 76.5 مليون جنيه إسترليني.

ميراليم بيانتش من روما بمبلغ 27.2 مليون جنيه إسترليني.

ماركو بياتسا من دينامو زاغرب بمبلغ 19.55 مليون جنيه إسترليني.

ماريو ليمينا من مارسيليا بمبلغ 8.08 مليون جنيه إسترليني.

خوان كوادرادو من تشيلسي إعارة بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

المهدي بن عطية من بايرن ميونيخ إعارة بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

سيموني جانز من كومو مجانا.

داني ألفيش من برشلونة مجانا.

الراحلون

على صعيد عمليات البيع، ربما لم يربح أحد كبار أوروبا خلال الصيف الجاري ما ربحه يوفنتوس، إذ أنه حصد 139.15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع 10 لاعبين وإعارة وحيدة مدفوعة.

بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 89.25 مليون جنيه إسترليني.

ألفارو موراتا إلى ريال مدريد بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

روبرتو بيريرا إلى واتفورد بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

ماوريسيو إيسلا إلى كالياري بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

هوردور ماجنوسون إلى بريستول سيتي بمبلغ 2.13 مليون جنيه إسترليني.

مارسيل بوتشيل إلى إمبولي بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

جابرييل إلى ليجانيس بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

فينشينزو فيوريللو إلى بيسكارا بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

سيموني بادوين إلى كالياري بمبلغ 510 ألف جنيه إسترليني.

أندري شيافوني إلى تشيزينا بمبلغ 340 ألف جنيه إسترليني.

سيموني زازا إلى وست هام يونايتد إعارة بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

كارلو إيلاري إلى تيرامو مجانا.

ماتيو ليفيرو إلى يوفي ستابيا مجانا.

خورخي مارتينيز إلى يوفنتود مجانا.

زوران جوسيبوفيتش إلى أروا مجانا.

مارتن كاسيراس .. انتهاء عقد.

روبينيو.. انتهاء عقد

فاوتسو روسي .. انتهاء عقد.

روما

صرف روما خلال السوق الصيفية الجارية مبلغ 83.39 مليون جنيه إسترليني لضم 15 لاعبا.

جيرسون من فلومينيسي بمبلغ 14.11 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح من تشيلسي بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

ستيفان الشعراوي من ميلان بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

إدين دجيكو من مانشستر سيتي بمبلغ 9.35 مليون جنيه إسترليني.

دييجو بيروتي من جنوا بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني.

أنتونيو روديجير من شتوتجارت بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني.

أليسون من إنترناسيونال بمبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني.

ماريو روي من إمبولي إعارة بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

إرفين زوكانوفيتش من سامبدوريا بمبلغ 2.38 مليون جنيه إسترليني.

عمر صاديق من سبيزا كالتشيو بمبلغ 2.13 مليون جنيه إسترليني.

عبد الله نورا من سبيزا كالتشيو بمبلغ 2.13 مليون جنيه إسترليني.

خوان خيسوس من إنتر ميلان إعارة بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

نوربرت جويمبر من كاتانيا بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

فيديريكو فازيو من توتنام إعارة بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

برونو بيريز من تورينو إعارة بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

مصطفى سيك من لاتسيو مجانا.

توماس فيرمايلين من برشلونة إعارة.

الراحلون

باع روما لاعبين بمبلغ 55.08 مليون جنيه إسترليني، أغلاهم ميرالم بيانتش.

ميرالم بيانتش إلى يوفنتوس بمبلغ 27.2 مليون جنيه إسترليني.

أدام ليايتش إلى تورينو بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

دودو إلى إنتر ميلان بمبلغ 6.63 مليون جنيه إسترليني.

أنتونيو سانابريا إلى ريال بيتيس بمبلغ 6.38 مليون جنيه إسترليني.

ماتيو بوليتانو إلى ساسولو بمبلغ 2.98 مليون جنيه إسترليني.

سيدو دومبيا إلى بازل إعارة بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

إرفين زوكانوفيتش إلى أتلانتا إعارة بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

فاسيليس توروسيديس إلى بولونيا بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

لياندرو كاستان إلى سامبدوريا إعارة بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

ستيفانو بيتيناري إلى بيسكارا بمبلغ 340 ألف جنيه إسترليني.

توماس فيستينكي إلى كراكوفيا كركوف بمبلغ 255 ألف جنيه إسترليني.

أليساندرو كريتشينزي إلى بيسكارا بمبلغ 255 ألف جنيه إسترليني.

مورجان دي سانتيس إلى موناكو مجانا.

سيدو كيتا إلى الجيش القطري مجانا.

ويليام فانكير إلى مارسيليا إعارة.

إياجو فالكي إلى تورينو إعارة.

عمر صادق إلى بولونيا إعارة.

نوربيرت جويمبر إلى بيسكارا إعارة.

مايكون.. انتهاء عقد.

نابولي

صرف نابولي مبلغ 62.48 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه خلال السوق الصيفية لضم 8 لاعبين.

أركاديوش ميليك من أياكس بمبلغ 27.20 مليون جنيه إسترليني.

أمادو دياوارا من بولونيا بمبلغ 12.33 مليون جنيه إسترليني.

بيتور زيلينسكي من أودينيزي بمبلغ 11.9 مليون جنيه إسترليني.

لورينزو تونيللي من إمبولي بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

إيمانويل جياكريني من سندرلاند بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

ماركو روج من دينامو زاغرب إعارة بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

نيكولا ماكسيموفيتش من تورينو إعارة.

الراحلون

على الجهة الأخرى خسر نابولي مجهودات نجمه الأول جونزالو إيجوايين وربح مجموع 83.26 مليون جنيه إسترليني عمن باعهم خلال السوق الصيفية.

جونزالو إيجوايين إلى يوفنتوس بمبلغ 76.5 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد لوبيز إلى إسبانيول بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

ميركو فالديفيوري إلى تورينو بمبلغ 2.98 مليون جنيه إسترليني.

ماريانو أندوخار إلى إستوديناتس بمبلغ 387 ألف جنيه إسترليني.

جوسيبي بالما إلى تشياسو مجانا.

جوسيب رادوسيفيتش إلى ريد بول سالزبرج مجانا.

نيكولا ديمتريو إلى نوتينجام فورست إعارة.

خوان كاميلو زونيجا إلى واتفورد إعارة.

جونثان دي جوزمان إلى كييفو فيرونا إعارة.

برونو أوفيني إلى النصر السعودي. (أجر غير معلن)

ميلان

المنضمون

لم يضم ميلان الكثير من الصفقات واكتفى بإنفاق مبلغ 22.78 مليون جنيه إسترليني لضم 6 لاعبين 4 منهم شراء نهائي، واثنين إعارات.

جيانلوكا لابادولا من بيسكارا بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني.

جوستافو جوميز من لانوس بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

خوسيه سوسا من بيشكتاش بمبلغ 6.38 مليون جنيه إسترليني.

ماريو باساليتش من تشيلسي إعارة بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

ماتي فيرنانديز من فيورنتينا إعارة بمبلغ 680 ألف جنيه إسترليني.

ليونيل فانجيوني من ريفر بليت مجانا.

الراحلون

باع ميلان لاعبين بقيمة 12.33 مليون جنيه إسترليني، أغلاهم ستيفان الشعراوي.

ستيفان الشعراوي إلى روما بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

سيموني فيردي إلى بولونيا بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

أليساندرو ماتري إلى ساسولو مجانا.

فيرناندو توريس إلى أتليتكو مدريد مجانا.

جيرمي مينيز إلى بوردو مجانا.

كيفن برينس بواتينج إلى لاس بالماس مجانا.

هاشيم مستور إلى زفوله إعارة.

إنتر ميلان

كان من ضمن أنشط الأندية في أوروبا وإيطاليا خلال سوق الانتقالات الصيفية وصرف مبلغ 96.31 مليون جنيه إسترليني لانتداب 10 صفقات.

خواو ماريو من سبورتنج لشبونة بمبلغ 34 مليون جنيه إسترليني.

جابرييل باربوسا من سانتوس بمبلغ 23.38 مليون جنيه إسترليني.

أنتونيو كاندريفا من لاتسيو بمبلغ 18.7 مليون جنيه إسترليني.

دود من روما بمبلغ 6.63 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان أنسالدي من جنوى بمبلغ 5.1 مليون جنيه إسترليني.

مارسيلو بروزوفيتش من دينامو زاجرب بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.