دليلك للانضمام لبرشلونة - إبداع وقدم من فولاذ.. ترضى بدكة الاحتياط

الفوز بالبطولات ليس أمرا هينا، وإن أردت تحقيقه فعليك الالتحاق بمن اعتادوا المنافسة الشرسة..

برشلونة أحد هؤلاء، فهل ترغب في الانضمام لهؤلاء؟ حسنا إذا، لكن عليك ببعض التنازلات.

برشلونة تعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم: الحارس الهولندي ياسبر سيلسين من أياكس، ثنائي الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي من ليون ولوكاس ديني من روما، لاعب خط الوسط البرتغالي أندري جوميش من فالنسيا وزميله المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بالإضافة إلى عودة دينيس سواريز بعد قضاء الموسم المنصرم معارا إلى فياريال.

تعاقدات برشلونة جمعت بينهم صفات مشتركة منها صغر السن والإبداع ليوفروا الدعم الكافي لبطل الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

FilGoal.com يقدم دليل الانضمام لبرشلونة بتوضيح العوامل التي تم على إثرها اختيار رفاق ليونيل ميسي واندريس إنيستا الجدد، فمن يدري؟ ربما تكون أنت نجم برشلونة المقبل.

صغر السن

"تركيز الفريق في سوق الانتقالات كان على التعاقد مع لاعبين صغار السن، وهذا جاء بطلب من إنريكي" جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة متحدثا عن تعاقدات الفريق الجديدة.

حديث الرئيس وطلب المدرب لويس إنريكي يعكس مشروع الفريق المستقبلي، فالرباعي المنضم للفريق أندري جوميش، لوكاس ديني، صامويل أوميتيتي (سيكملها في نوفمبر المقبل) وباكو ألكاثير يبلغ من العمر 23 عاما فقط، كما يبلغ دينيس سواريز العائد من الإعارة 22 عاما فقط.

المشاركة دوليا

العمر ليس الصفة الوحيدة المطلوبة للالتحاق بصفوف برشلونة، المشاركة دوليا أمر مطلوب أيضا.

خماسي برشلونة الجديد –وعلى الرغم من صغر سنهم- شاركوا مع منتخبات بلادهم على الصعيد الدولي.

حارس المرمى سيليسين شارك في 30 مباراة، فيما شارك كل من ألكاسير، جوميش، ديني في 13 مباراة بينما لم يشارك أوميتيتي سوى في 3 مباريات فقط مع فرنسا جاءت جمعيها في بطولة أوروبا الماضية.

الرضاء بالدكة

"في برشلونة كنت سأكون المهاجم رقم 4 بعد ميسي، سواريز ونيمار، لهذا لم أذهب إلى كتالونيا، فأنا أريد أن ألعب كثيرا". كيفن جاميرو مهاجم أتليتكو مدريد الحالي يفسر لماذا رفض الانتقال لبرشلونة وذهب لفريق العاصمة الثاني في مدريد مقابل 32 مليون يورو دفعهم الأتلتي لإشبيلية الصيف الحالي.

جاميرو رفض الجلوس على دكة البدلاء، لذا عليك القبول بها حال رغبت في اللعب لبرشلونة، فالمدرب إنريكي لا يحب أن يغير من قوام فريقه الأساسي كثيرا.

دقة التمرير والإبداع

يجب أن يكون لديك قدرة على التمرير السليم والإبداع لتنفذ أسلوب "تيكي تاكا" وتكون لاعبا لبرشلونة.

فجوميش أكمل 81% من تمريراته وخلق 23 فرصة للتسجيل وصنع 3 أهداف وهى نفس الإحصائية الرقمية لديني، بينما اكتفى ألكاسير بإكمال 75% فقط من تمريراته؛ لكنه خلق 26 فرصة للتسجيل وصنع 6 أهداف وهو رقم مناسب جدا للانضمام لبرشلونة أن كنت تلعب في مركز الهجوم، بينما أكمل أومتيتي 87% من تمريراته.

أما إذا كنت حارس مرمى فيجيب أن ينطبق عليك رؤية الحارس الأسطوري لبرشلونة والمدير الرياضي السابق للنادي أندوني زوبيزاريتا.

"يجب أن يكون حارس المرمى يجيد اللعب بقدمه، لديه شخصية قوية، على تواصل دائم في المباراة مع خط دفاعه وجيد في التصدي لانفرادات خصوم".

هذه الرؤية كانت السبب في التعاقد مع سيلسين، فعلى الرغم من إكماله لـ65% فقط من تمريراته إلا أنه خلق فرصتين للتسجيل في الموسم المنصرم مع أياكس وتصدى لـ40 تصويبة كما أنه يفضل أن يستحوذ على الكرة لبدء الهجمة، حيث أمسك بالكرة 70 مرة، ولم يدفعها سوى في 15 مرة فقط.

رجل فولاذي

الابتعاد عن الإصابات الطويلة سيجعلك هدفا لبرشلونة، وهذا ما يظهر في تعاقدات بطل الدوري الإسباني هذا الصيف.

أومتيتي لم يغب سوى 16 يوما فقط مع ليون خلال 4 مواسم، ديني غاب عن 11 لقاء فقط في أخر 4 مواسم مثل دينيس سواريز، جوميش غاب عن 6 لقاءات فقط آخر موسمين، سيلسين غاب عن 9 في آخر 3 مواسم وألكاسير غاب عن 11 لقاء في أخر موسمين