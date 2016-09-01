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محافظ الجيزة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير شمال إمبابة

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محافظ الجيزة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير شمال إمبابة محافظ الجيزة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير شمال إمبابة

محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي

عقد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الخميس، اجتماعًا مع أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية ( A.F.D) لمناقشه الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير شمال إمبابة، حيث تقوم الوكالة الفرنسية حاليًا بتمويل دراسة جدوي المشروع وذلك بالتنسيق مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي والإسكان.

وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات له عقب الإجتماع، أن المشروع يهدف إلي تحسين سبل المعيشة لسكان المنطقه التي يصل تعداد سكانها إلي مليوني نسمة.

 وأضاف أنه تم تحديد خطة عمل وعقد العديد من الإجتماعات خلال الفترة المقبله لتحديد الخطوات التنفيذيه وأماكن تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنه تم مناقشة العديد من المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إقامة محاور مرورية جديدة بشارع القومية، وامتداد الوحدة بإمبابة؛ لرفع كفاءة البنية الأساسية لمنطقة المنيرة الغربية، وعزبة المطار بإمبابة .

وأضاف أنه تم اختيار منطقة المنيرة الغربية بإمبابة وفقاً لمعايير، ومدى احتياج المنطقة لخدمات إضافية، وتحسين نوعية المأوي، مؤكداً أنه تم تحديد الإحتياجات الفعليه للسكان .

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