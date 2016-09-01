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الصحة: تطوير البنية التحتية لـ500 مستشفى.. وترقية الأطباء بناءً على ساعات العمل

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الصحة: تطوير البنية التحتية لـ500 مستشفى.. وترقية الأطباء بناءً على ساعات العمل الصحة: تطوير البنية التحتية لـ500 مستشفى.. وترقية الأطباء بناءً على ساعات العمل

الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للتطوير والتنمية البشرية والإعلامية أسماء مصطفى – أرشيفية

قال الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للتطوير والتنمية البشرية، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لـ 500 مستشفى بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأضاف عطا – خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج نهار جديد من تقديم الإعلامية أسماء مصطفى والمذاع على شاشة النهار اليوم – أن الوزراة تتخذ خطوات إصلاحية جادة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن توفير غُرف عناية مركزة مؤهلة بالمستشفيات، ويليها توفير حضانات للأطفال .

وأردف أن الوزارة تتواصل حاليًا مع بنوك الدم، لتوفير احتياج المستشفيات من بنك الدم مع الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال مساعد وزير الصحة للتطوير والتنمية البشرية – فيما يخص الأطباء – إن الوزراة تدرس نظام جديد لترقية الأطباء، يرتبط بساعات عمل وتدريب معتمد، موضحًا أنه سيتم ترقية الطبيب وفقًا لعدد ساعات العمل، مضيفًا ان الوزارة تدرس أيضًا نظام تحفيز يرتبط بجودة عمل الطبيب.

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