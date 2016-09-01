مصرع رئيس محكمة الاستئناف غرقًا بالساحل الشمالي

لقي المستشار حسام الدين السيد عبد الوهاب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مصرعه غرقا في الساحل الشمالي، اليوم الخميس، ونقلت الإسعاف الجثمان إلى مستشفى الحمام المركزي.

تلقى اللواء مختار السنباري مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم، بلاغا من قسم شرطة الحمام بوصول مستشفى الحمام المركزي جثة هامدة للمستشار حسام الدين السيد عبد الوهاب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المقيم في القاهرة الجديدة، خلال استحمامه بقرية جامعة القاهرة بالساحل الشمالي في الكيلو 63 طريق إسكندرية مطروح الساحلي بنطاق مركز ومدينة الحمام.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، لموقع الحادث للتعرف على ملابسات وقوعه، وكلف مدير أمن مطروح إدارة البحث الجنائي بالتحريات بشأن الحادث وكيفية وأسباب وقوعه.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.