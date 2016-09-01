موسكو تقترح تسهيل منح تأشيرات الدخول لسياح الهند وإيران وفيتنام

اقترحت هيئة السياحة الفيدرالية الروسية، تطبيق نظام متبادل يقضي بتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى البلاد للمجموعات السياحية القادمة من الهند وإيران وفيتنام، ما سيعمل على زيادة السياح.

وفي مقابلة لرئيس هيئة السياحة الفيدرالية الروسية، أوليغ سافونوف، مع وكالة “تاس” الروسية اليوم الخميس، قال إن مثل هذا النظام يطبق إزاء السياح الوافدين من الصين، مشيدا بفاعلية تطبيق هذه الآلية.

وأضاف رئيس الوكالة إن روسيا تنوي تسويق الرحلات السياحية لديها للأجانب من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لشركة “علي بابا” الصينية، التي أبدت اهتماما بتطوير القطاع السياحي الروسي.

وكانت هيئة السياحة الفيدرالية الروسية أعلنت في وقت سابق أن ما يزيد عن مليون سائح صيني زاروا روسيا عام 2015، من بينهم نحو 500 ألف سائح زاروها ضمن مجموعات سياحية تتمتع بنظام ميسر لمنح تأشيرات الدخول، علما أن اتفاقية تطبيق هذا النظام للمجموعات السياحية، التي يزيد عدد سياحها عن 5 أشخاص، قد وقعت مع بكين في عام 2000.

يشار هنا إلى أن النظام الميسر لمنح تأشيرات الدخول سيعمل على زيادة التدفقات السياحة إلى روسيا ما سيعود بآثار إيجابية على الاقتصاد.