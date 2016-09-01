بالصور .. ختام دورة تصنيف وفهرسة مكتبة الطفل بفرع ثقافة الأقصر

مراسل «ONA»

اختتم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، اليوم الخميس، دورة تصنيف وفهرسة مكتبة الطفل والتى أقيمت فى الفترة من 28 أغسطس وحتى 1 سبتمبر بمكتبة الشباب بقصر ثقافة الأقصر.

وقال محمد العدوى، مدير عام الفرع، إنَّ الدورة ألقى محاضراتها حسين النوبى مدير إدارة المكتبات بفرع ثقافة الأقصر ود.علا على ابراهيم الباحثة فى مجال المكتبات والأدب الاندلسى.

وتناولت الدورة ثلاثة محاور المحور الأول وهو التصنيف بطريقة ديوى العشرى، وتعتمد تلك الطريقة على تصنيف الأقسام حسب الموضوعات مثل الجغرافيا والتاريخ والعلوم البحتة والآداب أما المحور الثانى فتناول أنشطة مكتبة الشباب الداخلية مثل عقد الندوات ومناقشة أعمال بعض الشخصيات فى مختلف المجالات، والأنشطة الخارجية هى إقامة معارض الكتب فى المدارس ومراكز الشباب والمحور الثالث تناول الاداريات المكتبية، من حيث تسجيل الكتب وطريقة الاستعارة وتنظيمها.

وأسفرت الدورة عن مقترح بتقسيم مكتبات قصور الثقافة إلى نطاق جغرافي، بحيث تنظم مكتبات المواقع الثقافية فعاليات سواء داخل او خارج المكتبة مرة شهريا بشكل مجمع، اى تشترك ثلاثة او أربعة مواقع معا فى تلك الفعالية.