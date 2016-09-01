الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى إيران

تستأنف شركة الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها المباشرة إلى إيران مع رفع بعض العقوبات وتخفيف التوتر.

ومن المقرر أن تغادر أول رحلة جوية مباشرة للشركة إلى طهران، مطار هيثرو في لندن مساء اليوم الخميس، حيث تصل في الصباح التالي.

وتعد تلك أول رحلة جوية منذ 4 سنوات، كانت الخدمة قد أوقفت في أكتوبر 2012 مع تدهور العلاقات.

وتخطط الخطوط الجوية البريطانية القيام بست رحلات جوية ذهابا وإيابا أسبوعيا، ومن المقرر أن تضاف رحلات أخرى في وقت لاحق هذا العام.

كانت قد رفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران في وقت سابق هذا العام في إطار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وحث مسؤولون بريطانيون شركات بالبحث عن فرص في إيران مع تحسن العلاقات.