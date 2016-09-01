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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 9579 مريضًا مصريًا

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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 9579 مريضًا مصريًا عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 9579 مريضًا مصريًا

الكشف على الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 9579 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الخميس، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 8340 بمكة، و1239 في المدينة المنورة.

بينما دخلت 67 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 54 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 13 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 16 حاله، من بينها 15 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالة واحدة بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 5 وفيات فقط حتى الآن.

ونفى الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم ، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

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أونا

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