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سقوط سائق يبتز رئيس شركة مقاولات وهدده بالتجمع الخامس

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سقوط سائق يبتز رئيس شركة مقاولات وهدده بالتجمع الخامس سقوط سائق يبتز رئيس شركة مقاولات وهدده بالتجمع الخامس

>كتب إبراهيم أحمد

ألقي رجال مباحث التجمع الخامس القبض على سائق، لقيامه بابتزاز رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، عقب تصويره ملف قضية تخصه وتهديده بالايذاء فى حال رفض دفع الأموال له، فتم ضبطه وإحالته للنيابة.

 

 

تلقى رجال مباحث التجمع الخامس بلاغا من فتحى محمد ع ا 62 سنة رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات ومقيم فيلا غرب الجولف، بقيام أشخاص مجهولين بإرسال تهديدات بالإيذاء له من هاتف محمول "محدد"، ومطالبته بمبالغ مالية.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة وليد س ع 27 سنة ، سائق ومقيم عرب الحصن فى المطرية ، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

 

وأضاف المتهم بسابقه عمله طرف المبلغ منذ 7 سنوات وترك العمل معه منذ 3 سنوات وعاد مرة أخري من شهر رمضان الماضى، وأن المبلغ أرسله لإحضار أوراق قضية خاصة به، إلا انه قام بتصويرها، وقام بإبتزازه وتهديده برسائل صوتيه على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4717 لسنة 2016 قسم شرطة التجمع الخامس، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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