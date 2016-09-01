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22 سبتمبر الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة

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22 سبتمبر الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة 22 سبتمبر الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة

>كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار شريف سلامة، وأمانة سر عادل حنفى، تأجيل محاكمة شاب ينتمى لفكر تنظيم داعش بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة،وقلب نظام الحكم، وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش، والقضاة والإعلام لـ 22 سبتمبر للحكم.

 

كان المتهم كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى أنه يتمنى أن يرتدى حزاما ناسفا لقتل رجال الشرطة والقضاء والإعلام، وأنه ينتمى لفكر داعش.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، من ضبط إحدى الصفحات الإلكترونية التى تحث على قلب نظام الحكم، وتحاول استقطاب الشباب وتحريضهم على قتل رجال الشرطة، فى محاولة من أدمن الصفحة لاستقطاب حشود من المصريين لقتال رجال الشرطة والجيش، ونشر الفتاوى التى تبيح دماءهم.


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