أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

هذه الفتاة ماتت فجأة و عندما فحصوها وجدوا شيئ غريب و مخيف

  • الصحة
  • 91
Google+ Print
هذه الفتاة ماتت فجأة و عندما فحصوها وجدوا شيئ غريب و مخيف هذه الفتاة ماتت فجأة و عندما فحصوها وجدوا شيئ غريب و مخيف

هذا ما حدث لماكو , فتاة اصيبت بالنزيف فى ليلة و ضحاها من 7 فتحات فى جسمها و ماتت على الفور. و التحقيقات الاولية استنتجت ان السبب الرئيسي للوفاة هو استهلاك كميات عالية من الزرنيخ , و لكن من اين اتت كل هذه الكمية الى جسدها . تم استدعاء احد الاساتذة فى التشريح لفحص جسدها و قام بفحص معدتها و لكنه وجد شيئا غريبا جدا و هذا هو سبب الوفاة.

سبب موت الفتاة

السبب فى موت الفتاه هي انها كانت تتعاطي عقاقير فيتامين C بكثرة و ليلة موتها قامت بتناول كميات كبيرة من الجمبري . و وجد باحثون فى جامعة شيكاغو ان الجمبري ,و الذي هو من القشريات. و لكنه يحتوي على 5 مكونات بها تركيز عالي من البوتاسيوم و الزرنيخ , و مع العلم ان الاطعمة الطازجة البحرية ليس لها اى ضرر على الانسان و لكن اختلاط كميات كبيرة بفيتامين C الخارجي مع هذه المكونات الخمسة يعطي مكونات عالية السمية و احداها هو مركب يسمي  ( ارسينيك ترايكسيد) و هو سام على جسم الانسان.

و وجود الزرنيخ بكميات كبيرة فى جسم الانسان  يؤدي الى انسدادات فى الشرايين و مشاكل فى الجهاز العصبي و مشاكل القلب و الكبد بل و من الممكن ان يصل الامر الى الاصابة بالسرطان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

مشروبات خالية من الكافيين لتبريد الجسم في الطقس الحار

مشروبات خالية من الكافيين لتبريد الجسم في الطقس الحار