هذه الفتاة ماتت فجأة و عندما فحصوها وجدوا شيئ غريب و مخيف

هذا ما حدث لماكو , فتاة اصيبت بالنزيف فى ليلة و ضحاها من 7 فتحات فى جسمها و ماتت على الفور. و التحقيقات الاولية استنتجت ان السبب الرئيسي للوفاة هو استهلاك كميات عالية من الزرنيخ , و لكن من اين اتت كل هذه الكمية الى جسدها . تم استدعاء احد الاساتذة فى التشريح لفحص جسدها و قام بفحص معدتها و لكنه وجد شيئا غريبا جدا و هذا هو سبب الوفاة.

سبب موت الفتاة

السبب فى موت الفتاه هي انها كانت تتعاطي عقاقير فيتامين C بكثرة و ليلة موتها قامت بتناول كميات كبيرة من الجمبري . و وجد باحثون فى جامعة شيكاغو ان الجمبري ,و الذي هو من القشريات. و لكنه يحتوي على 5 مكونات بها تركيز عالي من البوتاسيوم و الزرنيخ , و مع العلم ان الاطعمة الطازجة البحرية ليس لها اى ضرر على الانسان و لكن اختلاط كميات كبيرة بفيتامين C الخارجي مع هذه المكونات الخمسة يعطي مكونات عالية السمية و احداها هو مركب يسمي ( ارسينيك ترايكسيد) و هو سام على جسم الانسان.

و وجود الزرنيخ بكميات كبيرة فى جسم الانسان يؤدي الى انسدادات فى الشرايين و مشاكل فى الجهاز العصبي و مشاكل القلب و الكبد بل و من الممكن ان يصل الامر الى الاصابة بالسرطان

شبكةعيونالإخبارية

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