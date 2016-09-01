مشروب طبيعى من مكونات منزلية يقضى على دهون البطن فى ايام قليلة

الدهون في البطن يتم تخزينها بفعل هرمونى الانسولين الكورتيزول حيث ان المستويات العالية من هرمون الإجهاد الكورتيزول بالإضافة الى هرمون الأنسولين،والتى تؤدى الى رفع مستوى السكر فى الدم ،الامر الذى يؤدى الى تخزينه فى صورة دهون .

وللتغلب على مشكلة تراكم الدهون فمن الممكن تغيير النظام الغذائي ليكون اقل فى السعرات الحرارية ،الا أن تلك الطريقة من الممكن ان تكون صعبة ومحبطة. خاصة إذا كنت غير متأكد من الأطعمة التي ستتناولها اقل فى السعرات الحراية بالاضافة ايضاً الى ضعف الارادة والتي من الممكن ان تكون عائقاً كبيراً امام الالتزام بهذه الانظمة .

ومن خلال الاتي سنتعرف على احدى الطرق العالمية التي قدمها موقع “لايف هييلث اند فود” والذى يختص بعرض الفوائد الصحية للمنتجات الطبيعية ،حيث قدم طريقة مشروب وصفه الموقع بالمشروب “القنبلة” على حد تعبيره لما له من فوائد عظيمة فى التخلص من دهون البطن فى ايام قليلة .

المكونات

1 كوب من عصير الجريب فروت

2 ملعقة طعام من خل التفاح

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

الطريقة

يمزج 1 كوب من عصير الجريب فروت مع 2 ملعقة طعام من خل التفاح ويقلب. إذا وجدت الشراب لاذع بعض الشيء، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من العسل، والتي لا تضيف سوى 20 سعر حرارى فقط .

الاستخدام

خذ كوبا من هذا المشروب قبل تناول طعام الغداء والعشاء لمدة أسبوع واحد. فقط ثم توقف عنه لمدة اسبوع ثم كرر تناوله لأسبوعاً اخر ، وستظهر النتائج الاولية من خلال الايام الاولى لتناوله .

شبكةعيونالإخبارية

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