افتتاح 3 مسارات من تقاطع شارع اليلايس إلى دوار جبل علي لهباب غدا

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات يوم غد الجمعة (الثاني من سبتمبر الجاري) ثلاثة مسارات جديدة ضمن مشروع توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد، لتصبح 6 مسارات باتجاه تقاطع شارع اليلايس نحو دوار جبل علي لهباب بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي فقط.

وأشار نبيل محمد صالح، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إلى أن إنجاز هذا الجزء من المشروع سيسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية، خصوصا للقادمين من دوار الحوض الحالي والمتجهين الى أبوظبي، وأن افتتاح تقاطع اليلايس سيتم على أربع مراحل حيث الذي من المتوقع افتتاحه بالكامل امام الحركة المرورية في نهاية شهر نوفمبر القادم، وأن هذه المرحلة تُعد الأولى من المراحل الأربع، ليتم بعدها الإعلان عن انتهاء المراحل المتبقية حسب البرنامج الزمني للمشروع.

وقال: إن الهيئة افتتحت في شهر فبراير الماضي توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، تمتد بطول 7 كيلومترات من دوار مطار آل مكتوم الدولي إلى دوار جبل علي لهباب، بهدف توفير أكبر انسيابية مرورية ممكنة للمركبات القادمة من شارع اليلايس والمتجهة شرقاً باتجاه مجمع دبي للاستثمار، والمتجهة غرباً باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جبل علي الحرة، وكذلك للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد شمالاً وجنوباً من وإلى إمارة أبوظبي.