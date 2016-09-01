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القبض على عامل سرق منزل مديره بعد طرده من العمل فى الإسكندرية

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القبض على عامل سرق منزل مديره بعد طرده من العمل فى الإسكندرية القبض على عامل سرق منزل مديره بعد طرده من العمل فى الإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على عامل سرق منزل مديره فى العمل، بعد أن طرده لسوء سلوكه.

 

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من "ن. م" 43 سنة ترزى، مقيم دائرة القسم،  باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته  "2 غويشة – خاتم حريمى – كولية – حلق - ساعة يد رجالى – كاميرا باناسونيك - تابلت سامسونج - مبلغ مالى 8800 جنيها" من داخل الشقه الخاصة به.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من تحديد مرتكب الواقعة، وضبطه و"ع .ا" 17 سنة عامل بمحل المُبلغ تم طرده لسوء سلوكه   مقيم دائرة القسم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.


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