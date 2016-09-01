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ضبط 23 عاطلا بحوزتهم 6 أسلحة نارية و1900 قرص مخدر بالقليوبية

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ضبط 23 عاطلا بحوزتهم 6 أسلحة نارية و1900 قرص مخدر بالقليوبية ضبط 23 عاطلا بحوزتهم 6 أسلحة نارية و1900 قرص مخدر بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، ضبط 23 بحوزتهم 6 أسلحة نارية و1900 قرص مخدر وحشيش وهيروين بالقليوبية و1450 هاربا من أحكام.

 

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا من المسجلين والخارجين على القانون، وبحوزتهم 6 أسلحة نارية و1900 قرص مخدر، و220 جراما من الهيروين المخدر، و875 جراما من مخدر الحشيش، وضبط 12 هاربا من أحكام بالسجن الجنائى و373 هاربا من أحكام بالسجن المستأنف و427 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى.

 

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحصيل 607 غرامات، وتحرير 49 مخالفه جزئية، وتحصيل  8550 جنيها، وتم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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