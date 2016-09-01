العراق ينفذ حكم الإعدام في 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة

أعلنت وزارة العدل العراقية، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق 7 إرهابيين عرب من جنسيات مختلفة، بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا المدانين ومصادقتها من رئاسة الجمهورية.

وقال وزير العدل، حيدر الزاملي، اليوم الخميس، “إن دماء الشهداء لن تذهب سدى ورجال العدل بالمرصاد للقصاص من الجناة، لإكمال ما بدأه إخوانهم من القوات الأمنية والحشد الشعبي في حربهم العادلة ضد الإرهاب”.

كما أوضح الوزير أن حكم الإعدام قد نفذ بحق 7 من الإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بعد اكتمال إجراءاتهم القانونية واتخاذ أحكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها، مبينا أن وزارة العدل ستحقق العدالة بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار العراق.