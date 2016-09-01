أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العراق ينفذ حكم الإعدام في 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة

Google+ Print
العراق ينفذ حكم الإعدام في 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة العراق ينفذ حكم الإعدام في 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة

ارشيفية

أعلنت وزارة العدل العراقية، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق 7 إرهابيين عرب من جنسيات مختلفة، بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا المدانين ومصادقتها من رئاسة الجمهورية.

وقال وزير العدل، حيدر الزاملي، اليوم الخميس، “إن دماء الشهداء لن تذهب سدى ورجال العدل بالمرصاد للقصاص من الجناة، لإكمال ما بدأه إخوانهم من القوات الأمنية والحشد الشعبي في حربهم العادلة ضد الإرهاب”.

كما أوضح الوزير أن حكم الإعدام قد نفذ بحق 7 من الإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بعد اكتمال إجراءاتهم القانونية واتخاذ أحكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها، مبينا أن وزارة العدل ستحقق العدالة بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار العراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا