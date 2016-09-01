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مدرب الأرجنتين: ميسي يتدرب بشكل طبيعي.. وسأكون أول من يستبعده في تلك الحالة

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مدرب الأرجنتين: ميسي يتدرب بشكل طبيعي.. وسأكون أول من يستبعده في تلك الحالة مدرب الأرجنتين: ميسي يتدرب بشكل طبيعي.. وسأكون أول من يستبعده في تلك الحالة

(إفي): أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم إدجاردو باوزا أن نجم برشلونة ليونيل ميسي "يعمل بشكل طبيعي" و"لن يواجه مشكلات في خوض مباراة كاملة"، وذلك قبل مباراة "راقصي التانجو" المقررة اليوم أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية، قال باوزا، الذي لم يعلن بعد عن التشكيلة التي ستواجه أوروجواي، إن "ليو شارك اليوم في المران بشكل طبيعي، بينما أخذ قسطا أكبر من الراحة أمس. إنه متشوق كثيرا للعب".

وأضاف أنه لم يتلق أي طلب من برشلونة لعدم استدعاء ميسي لمباراة الأرجنتين أمام فنزويلا الثلاثاء القادم في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية، مؤكدا أن البرغوث الأرجنتيني "في حالة جيدة وإذا لاحظت عليه أي شيء قد يؤثر على طريقة لعبه، سأكون أول من يطلب استبعاده من الفريق وعدم المخاطرة".

وقال باوزا: "أعتقد أنه لن يواجه أي مشكلة في خوض مباراة أوروجواي من بدايتها لنهايتها. لا يسعني قول نفس الشيء بالنسبة للقاء فنزويلا لأنها ستكون مباراة قوية، لذا سنقيم الوضع لاحقا".

وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أنه سيعلن عن تشكيلة الفريق لمباراة أوروجواي الخميس لأن هناك لاعبين مصابين بحمى، مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور بشكل طبيعي سيخوض اللقاء نفس اللاعبين الذين شاركوا في مران أمس.

وشارك في مران أمس ببوينوس آيرس استعدادا للقاء أوروجواي اليوم، كل من سيرخيو رمويرو وبابلو زاباليتا ونيكولاس أوتاميندي وراميرو فونيس موري وإيمانويل ماس ولوكاس بيليا وخابيير ماسكيرانو وليونيل ميسي وباولو ديابالا ولوكاس براتو وأنخل دي ماريا.

وستكون هذه أول مباراة رسمية يخوضها منتخب الأرجنتين بقيادة مديره الفني الجديد الذي عين خلفا لجيراردو مارتينو الذي رحل عقب هزيمة "راقصي التانجو" في نهائي كوبا أمريكا المئوية أمام تشيلي.

وعن رؤيته لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، قال باوزا: "لا أستطيع أن أقول إن أوروجواي أفضل فريق في أمريكا الجنوبية فقط لأنها تتصدر الترتيب. فتشيلي وكولومبيا تتمتعان بمستوى عال أيضا، وكذلك الإكوادور. لكننا نعلم أن أي مباراة أمام أوروجواي تعتبر بمثابة كلاسيكو صعب. سوف يكون اختبارا رائعا لهذا الذي أثق به كثيرا".

يذكر أن أوروجواي تحتل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية بـ13 نقطة بفارق الأهداف أمام الإكوادور الوصيفة، فيما تحل الأرجنتين في المركز الثالث بـ11 نقطة.

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