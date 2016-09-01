إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

مراسل «ONA»:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا من رفع وإزالة 8 حالات تعد ائتمان زراعي بمساحة 4 قيراط على الاراضى الزراعية خلال إحدى حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية والجهات الأمنية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأكد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، استمرار القيام بهذه الحملات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.